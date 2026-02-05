Рослесхоз предложил приравнять американский клён к борщевику и вырубать

Проект приказа может вступить в силу 1 марта текущего года. Закон обязывает владельцев земли и лиц с публичным сервитутом уничтожать борщевик и другие инвазивные растения. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для должностных — до 100 тысяч, для юридических — до 700 тысяч. В случае серьёзного нарушения участок может быть изъят.