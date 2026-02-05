Рослесхоз предложил приравнять американский клён к борщевику и вырубать

Американский клён представляет серьёзную угрозу для лесов России, сравнимую с борщевиком Сосновского. Оба вида растений внесены в список потенциально опасных инвазивных видов, способных нанести значительный вред экосистемам.
Как сообщает «Российская газета», Рослесхоз разработал проект приказа, включающего борщевик Сосновского и американский клён в перечень опасных растений. Этот перечень составлен на основе данных, собранных специализированными научными и лесными учреждениями.
Согласно проекту, 42 лесных района России будут подвергаться особым мерам контроля. Нижегородская область, к слову, относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ, где встречаются оба вида растений.
Проект приказа может вступить в силу 1 марта текущего года. Закон обязывает владельцев земли и лиц с публичным сервитутом уничтожать борщевик и другие инвазивные растения. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для должностных — до 100 тысяч, для юридических — до 700 тысяч. В случае серьёзного нарушения участок может быть изъят.
Региональные власти имеют право самостоятельно утверждать списки инвазивных растений и штрафы за их распространение. В Башкирии уже утверждён перечень, включающий борщевик. В Москве в список также вошли борщевик и американский клён, от которого власти планируют избавиться в течение десяти лет.
Американский клён вытесняет местные виды, что негативно влияет на экосистему. Специалисты рекомендуют использовать для озеленения более устойчивые деревья, такие как татарский клён, ясень или вяз.
Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, Госдума РФ приняла закон, обязывающий с 1 марта 2026 года всех владельцев земельных участков бороться с борщевиком Сосновского.