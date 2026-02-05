Ричмонд
С 1 марта у уфимцев появится больше времени на оплату коммуналки

Последний день внесения платы за ЖКХ сдвигается на 15 число.

Источник: Комсомольская правда

У жителей Уфы появится немного больше времени, чтобы оплатить коммунальные услуги. Согласно поправкам в Жилищный кодекс, которые вступят в силу с 1 марта, последний срок внесения платежей сдвигается.

Как рассказала директор городского Единого расчетно-кассового центра Айгуль Винникова на оперативном совещании, сейчас квитанции нужно оплатить до 10-го числа месяца, который следует за расчетным. Теперь же эту дату переносят на 15-е число.

При этом напоминают, что если пропустить новый крайний срок, то на невнесенную вовремя сумму будут начисляться пени.

