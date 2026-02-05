Более 800 кг некачественных овощей забраковали в Самарской области

В 2025 году в Самарской области забраковали 136 партий некачественных овощей. Их все изъяли из оборота, общее количество достигло 859,68 кг. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
— Продолжается контроль за качеством и безопасностью плодоовощной продукции. Всего было исследовано 2742 пробы. Основными причинами забраковки стали отсутствие товарно-сопроводительных документов, продажа овощей и фруктов с нарушением целостности кожуры, — рассказали в пресс-службе.
Результаты лабораторных исследований показали, что 37 проб не соответствовали санитарно-химическим показателям, из них 24 — по микробиологическим и 13 — по содержанию нитратов. Эта продукция не поступала в продажу в торговую сеть.
За выявленные нарушения составили 89 протоколов об административных нарушениях. По ним вынесли постановления на 1 миллион 55 тысяч рублей.