В Беларуси фирма купила баню за 29 рублей, а потом оказалась должна 161 000 рублей. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Установлено, что по решению Брестского райисполкома между коммунальным предприятия и обществом в октябре 2021 года по итогам проведенного аукциона был заключен договор купли-продажи здания бани. Оно находилось в собственности Брестского района, а также в хозяйственном ведении коммунального предприятия.
Здание бани было куплено за одну базовую величину (в 2021 году одна базовая величина составляла 29 рублей). Договор устанавливал специальные условия продажи здания. Так, покупателю нужно было выполнить одно из трех обязательных условий, которые касались использования объекта.
В частности, осуществление предпринимательской деятельности, реконструкция, снос. Однако, когда установленный срок истек, рабочая группа выявила факт неисполнения условий договора. Здание не подверглось изменениям, частично начало разрушаться.
«Решением экономического суда Брестской области исковые требования прокурора Брестского района о взыскании с общества неустойки в размере 161 тысяч рублей удовлетворены в полном объеме», — отметили в прокуратуре.
И добавили, что договор с коммерческой фирмой был расторгнут, здание вернулись коммунальному предприятию.
Тем временем прокуратура нашла поселок под Минском, где в жилье и учреждении образования было +11.
Ранее глава МЧС сделал заявление из-за сильных морозов в Беларуси.
А еще Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.