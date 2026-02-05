В Беларуси фирма купила баню за 29 рублей, а потом оказалась должна 161 000

Установлено, что по решению Брестского райисполкома между коммунальным предприятия и обществом в октябре 2021 года по итогам проведенного аукциона был заключен договор купли-продажи здания бани. Оно находилось в собственности Брестского района, а также в хозяйственном ведении коммунального предприятия.