В Петербурге утвердили проект продления фиолетовой ветки метро

В Санкт-Петербурге утвердили проект Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Речь идет об участке от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская».
Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного. Городские власти одобрили проект трех новых станций фиолетовой ветки и электродепо «Коломяжское».
В подземке Северной столицы планируют построить участок протяженностью 4,1 километра. На пути разместят две станции — «Магистраль № 31» и «Коломяжская», а также электродепо.
Обе станции, согласно проекту, будут иметь по два выхода на поверхность. Об этом пишет «Петербургский дневник».