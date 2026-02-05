Ричмонд
Ростовская область отправила на экспорт почти 186 тонн мяса птицы

Партии мяса птицы из Ростовской области отправлены в Узбекистан, Таджикистан, Бенин и Анголу.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю января в Ростовской области за границу было отправлено почти 186 тонн мяса птицы, прошедшего строгий ветеринарный контроль. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

С 26 по 30 января управление Россельхознадзора оформило девять крупных партий продукции для экспорта. Мясо птицы с донских предприятий отправилось в четыре страны: в Узбекистан — 38,9 тонны, Таджикистан — 95,2 тонны, Бенин — 25,8 тонны и Анголу — 26 тонн.

Перед отправкой вся продукция прошла обязательную проверку. Специалисты провели лабораторные исследования и подтвердили, что мясо безопасно и полностью соответствует строгим требованиям стран-импортеров.

