Руководитель омского УФАС объяснил рост цен на бензин в регионе

5 февраля на пресс-конференции руководитель омского УФАС прокомментировал ситуацию с растущей стоимостью автомобильного топлива в регионе. Вадим Кабаненко назвал местные цены одними из самых низких в России.
Подорожание представитель антимонопольной службы связал с рыночными факторами и изменениями в фискальной политике государства. Дело в том, что рост стоимости на бирже в зоне Сибири постепенно транслируется в розничные цены. Несмотря на это, в Омской области сохраняется одни из самых низких цен на бензин в сравнении с другими регионами.
УФАС продолжает держать ценовую ситуацию на топливном рынке под особым контролем.
На мероприятии также озвучили итоги работы ведомства за 2025 год. Было рассмотрено 229 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства, возбудили 14 дел и выдали 37 предупреждений.
