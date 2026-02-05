Ричмонд
Руководитель омского УФАС объяснил рост цен на бензин в регионе

Стоимость топлива увеличилась из-за изменений в налоговой и акцизной политике.

Источник: Комсомольская правда

5 февраля на пресс-конференции руководитель омского УФАС прокомментировал ситуацию с растущей стоимостью автомобильного топлива в регионе. Вадим Кабаненко назвал местные цены одними из самых низких в России.

Подорожание представитель антимонопольной службы связал с рыночными факторами и изменениями в фискальной политике государства. Дело в том, что рост стоимости на бирже в зоне Сибири постепенно транслируется в розничные цены. Несмотря на это, в Омской области сохраняется одни из самых низких цен на бензин в сравнении с другими регионами.

УФАС продолжает держать ценовую ситуацию на топливном рынке под особым контролем.

На мероприятии также озвучили итоги работы ведомства за 2025 год. Было рассмотрено 229 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства, возбудили 14 дел и выдали 37 предупреждений.

