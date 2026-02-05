Руководитель омского УФАС объяснил рост цен на бензин в регионе

Подорожание представитель антимонопольной службы связал с рыночными факторами и изменениями в фискальной политике государства. Дело в том, что рост стоимости на бирже в зоне Сибири постепенно транслируется в розничные цены. Несмотря на это, в Омской области сохраняется одни из самых низких цен на бензин в сравнении с другими регионами.