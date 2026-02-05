Песков назвал молодых ученых, которых наградят в Кремле, гордостью России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал молодых ученых, которые в четверг будут награждены в Кремле, гордостью России.
Президент РФ Владимир Путин в четверг вручит премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.
«И в преддверии как раз Дня российской науки Путин сегодня вручит молодым исследователям, молодым ученым знаки лауреатов премии за значимые научные достижения. Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны», — сказал Песков журналистам.