Долгие перекуры могут «съесть» зарплату волгоградцев

Трудовой кодекс РФ определяет виды перерывов, которые могут составлять от 30 минут до 2 часов. Их точная длительность фиксируется в правилах внутреннего распорядка или в трудовом договоре. Сотрудник вправе использовать перерыв по своему усмотрению, но работодатели не обязаны предоставлять перекуры. Они могут ограничивать время и место курения или полностью запрещать его.