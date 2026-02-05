Долгие перекуры могут «съесть» зарплату волгоградцев

В Волгограде, как и в других регионах России, работодатель имеет право не оплачивать время, которое сотрудник потратил на длительные перекуры, если это снижает фактическое отработанное время.
Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
По словам эксперта, если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенные часы, работодатель может не учитывать это время при расчете зарплаты. При этом компании обязаны вести учет фактически отработанного времени.
Трудовой кодекс РФ определяет виды перерывов, которые могут составлять от 30 минут до 2 часов. Их точная длительность фиксируется в правилах внутреннего распорядка или в трудовом договоре. Сотрудник вправе использовать перерыв по своему усмотрению, но работодатели не обязаны предоставлять перекуры. Они могут ограничивать время и место курения или полностью запрещать его.
Эксперт подчеркнула: сотрудники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Регулярные и долгие перекуры вне обеденного времени могут расцениваться как нарушение этих норм и стать основанием для уменьшения заработной платы.