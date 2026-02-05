Иркутский музыкальный театр отправится на гастроли в Кузбасс

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского и Музыкальный театр Кузбасса в июне 2026 года проведут обменные гастроли. Коллективы покажут друг другу по пять спектаклей с 3 по 7 июня.
Иркутская труппа выступит в Кемерове с музыкальной драмой «Летят журавли» (12+), рок-оперой «Антигона» (16+), джаз-мюзиклом «Мэри Поппинс, до свидания!» (6+), пластическим спектаклем «Кармен» (16+) и опереттой «Летучая мышь» (16+).
— В этом году от Иркутской области в программе также участвуют Драматический театр Братска и Братский театр кукол. Такие обмены помогают повышать интерес к театру, стимулировать творческий рост артистов и укреплять культурные связи между регионами, — сказала министр культуры Олеся Полунина.
Для Иркутского музтеатра это уже второй опыт участия в программе «Большие гастроли». В прошлом 2025 году коллектив успешно провел обмен с Омским музыкальным театром. Программа является частью всероссийского гастрольного плана, в котором в этом году участвуют 238 театров и 62 национальных коллектива по всей стране.
