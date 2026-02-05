Иркутский музыкальный театр отправится на гастроли в Кузбасс

Для Иркутского музтеатра это уже второй опыт участия в программе «Большие гастроли». В прошлом 2025 году коллектив успешно провел обмен с Омским музыкальным театром. Программа является частью всероссийского гастрольного плана, в котором в этом году участвуют 238 театров и 62 национальных коллектива по всей стране.