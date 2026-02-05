Ричмонд
Адвокат сказала, может ли охранник ходить за белорусами по магазину

Белорусский адвокат сказала, законно ли, когда охранник ходит за покупателем по магазину.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич сказала, может ли охранник ходить за белорусами по магазину. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.

Специалист поясняет: согласно законодательству Беларуси действия персонала магазина находятся на стыке локальных правовых актов и гражданских прав, в частности закон «О защите прав потребителей». Она добавила, по статье 28 Конституции каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь.

Дарья Хаткевич подчеркивает, что, в том случае, если охранник магазина идет за покупателем следом, показательно заглядывает к нему в корзину, то это может быть расценено как давление. Подобное довольно часто персонал магазина оправдывает отсутствие камер в торговом объекте.

Тем временем белорусский адвокат сказал о штрафах до 1350 рублей за ремонт авто во дворе дома.

Кстати, нотариус сказала, могут ли белорусы оставить наследство собаке.

А еще синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».