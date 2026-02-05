Адвокат сказала, может ли охранник ходить за белорусами по магазину

Адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич сказала, может ли охранник ходить за белорусами по магазину. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
Специалист поясняет: согласно законодательству Беларуси действия персонала магазина находятся на стыке локальных правовых актов и гражданских прав, в частности закон «О защите прав потребителей». Она добавила, по статье 28 Конституции каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь.
Дарья Хаткевич подчеркивает, что, в том случае, если охранник магазина идет за покупателем следом, показательно заглядывает к нему в корзину, то это может быть расценено как давление. Подобное довольно часто персонал магазина оправдывает отсутствие камер в торговом объекте.
