Эксперт сказала, входит ли в трудовой и страховой стаж служба в Советской армии

Профсоюзы сказали белорусам, входит ли в трудовой и страховой стаж служба в Советской армии.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт сказала, входит ли в трудовой и страховой стаж служба в Советской армии. Подробности озвучила правовой инспектор труда областной организации отраслевого профсоюза Татьяна Кондрашева, пишет 1prof.by.

Правовой инспектор обратила внимание, что от белорусов были обращения, связанные с соблюдение трудового и пенсионного законодательства. В частности, жителю Брестской области, который в советские времена проходил срочную военную службу в Латвийской ССР, изначально данный период не включили в трудовой и страховой стаж при назначении пенсии.

Специалист заметила, что в 2024 году вышел указ президента Беларуси Александра Лукашенко, благодаря которому служба стала учитываться. Она уточнила, что белорусу уже со следующего месяца пересчитали и стали выплачивать пенсию по-новому.

Ранее Минтруда предупредило белорусов о зарплате, которая уменьшит размер пенсии.

Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026.

Кроме того, белорус лишился квартиры в центре города из-за 96 долгов по штрафам ГАИ.

