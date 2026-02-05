Эксперт сказала, входит ли в трудовой и страховой стаж служба в Советской армии. Подробности озвучила правовой инспектор труда областной организации отраслевого профсоюза Татьяна Кондрашева, пишет 1prof.by.
Правовой инспектор обратила внимание, что от белорусов были обращения, связанные с соблюдение трудового и пенсионного законодательства. В частности, жителю Брестской области, который в советские времена проходил срочную военную службу в Латвийской ССР, изначально данный период не включили в трудовой и страховой стаж при назначении пенсии.
Специалист заметила, что в 2024 году вышел указ президента Беларуси Александра Лукашенко, благодаря которому служба стала учитываться. Она уточнила, что белорусу уже со следующего месяца пересчитали и стали выплачивать пенсию по-новому.
