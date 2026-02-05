Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал систему, которая станет «золотым куполом» для РФ

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» может стать фундаментом для формирования общенационального купола ПВО. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, «Прометей» способен защитить воздушное пространство над страной. «Есть система С-500. Она способна решать задачи противоракетной обороны и может стать основой для создания ПРО России в целом, то есть при развертывании купола над всей страной», — уточнил собеседник NEWS.ru.

В США российскую зенитную ракетную систему С-500 назвали «убийцей» американских стелс-самолетов F-22 и F-35. Обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр уточнил, что С-500 считается передовой системой ПВО в России, она способна обнаруживать и уничтожать малозаметные летательные аппараты, гиперзвуковые цели, объекты на низких околоземных орбитах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше