Эксперт назвал систему, которая станет «золотым куполом» для РФ

По мнению эксперта, «Прометей» способен защитить воздушное пространство над страной. «Есть система С-500. Она способна решать задачи противоракетной обороны и может стать основой для создания ПРО России в целом, то есть при развертывании купола над всей страной», — уточнил собеседник NEWS.ru.
В США российскую зенитную ракетную систему С-500 назвали «убийцей» американских стелс-самолетов F-22 и F-35. Обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр уточнил, что С-500 считается передовой системой ПВО в России, она способна обнаруживать и уничтожать малозаметные летательные аппараты, гиперзвуковые цели, объекты на низких околоземных орбитах.