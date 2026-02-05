Эксперт назвал систему, которая станет «золотым куполом» для РФ

По мнению эксперта, «Прометей» способен защитить воздушное пространство над страной. «Есть система С-500. Она способна решать задачи противоракетной обороны и может стать основой для создания ПРО России в целом, то есть при развертывании купола над всей страной», — уточнил собеседник NEWS.ru.