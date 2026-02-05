Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске упростили регистрацию фитнес-центров для налоговых вычетов

Теперь достаточно подать согласие на включение в специальный реестр.

Источник: Комсомольская правда

Министерство спорта Омской области упростило процедуру включения фитнес-центров и профильных секций в перечень организаций, услуги которых дают право на налоговый вычет. Теперь владельцам бизнеса не потребуется собирать большой пакет документов.

Для включения в реестр на 2026 год достаточно до 10 февраля направить в ведомство согласие и подтверждение соответствия базовым критериям. Сделать это можно и в традиционном формате — на бумаге, и в электронном виде. Во втором случае нужно будет подставить цифровую подпись.

Упрощение стало возможным благодаря изменениям, внесенным постановлением правительства РФ. Напомним, право россиян на социальный налоговый вычет за занятия спортом появилось в 2022 году. Данная мера призвана стимулировать рост числа спортивных организаций, чьи клиенты смогут вернуть часть потраченных на занятия денег.

Ранее «КП-Омск» перечислила причины роста цен на бензин в регионе.