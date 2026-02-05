В Омске упростили регистрацию фитнес-центров для налоговых вычетов

Для включения в реестр на 2026 год достаточно до 10 февраля направить в ведомство согласие и подтверждение соответствия базовым критериям. Сделать это можно и в традиционном формате — на бумаге, и в электронном виде. Во втором случае нужно будет подставить цифровую подпись.