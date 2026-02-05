В Омске упростили регистрацию фитнес-центров для налоговых вычетов

Министерство спорта Омской области упростило процедуру включения фитнес-центров и профильных секций в перечень организаций, услуги которых дают право на налоговый вычет. Теперь владельцам бизнеса не потребуется собирать большой пакет документов.
Для включения в реестр на 2026 год достаточно до 10 февраля направить в ведомство согласие и подтверждение соответствия базовым критериям. Сделать это можно и в традиционном формате — на бумаге, и в электронном виде. Во втором случае нужно будет подставить цифровую подпись.
Упрощение стало возможным благодаря изменениям, внесенным постановлением правительства РФ. Напомним, право россиян на социальный налоговый вычет за занятия спортом появилось в 2022 году. Данная мера призвана стимулировать рост числа спортивных организаций, чьи клиенты смогут вернуть часть потраченных на занятия денег.
