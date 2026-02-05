Созданы новые материалы для миниатюрных компьютеров

«Нам удалось добиться удивительных результатов, используя усовершенствованный метод получения кристаллов из расплава металлов. У нас [получились] пятикомпонентные системы, в которых есть очень активные европий и фосфор, и при этом нам удалось создать условия для стабильного получения нужных фаз, без присутствия в них металлов-флюсов. Вы едва ли найдете такие примеры в литературе», — уточнила старший преподаватель кафедры неорганической химии МГУ Елена Захарова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.