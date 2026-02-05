Созданы новые материалы для миниатюрных компьютеров

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали гетероструктуры на основе европия и фосфора, которые позволят кратно уменьшить размеры компьютеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сотрудники кафедры неорганической химии химического факультета МГУ синтезировали группу веществ, представляющих собой идеально упорядоченные структуры без дефектов, которые обычно сопровождают получение таких материалов для спинтроники.
«Нам удалось добиться удивительных результатов, используя усовершенствованный метод получения кристаллов из расплава металлов. У нас [получились] пятикомпонентные системы, в которых есть очень активные европий и фосфор, и при этом нам удалось создать условия для стабильного получения нужных фаз, без присутствия в них металлов-флюсов. Вы едва ли найдете такие примеры в литературе», — уточнила старший преподаватель кафедры неорганической химии МГУ Елена Захарова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Новые материалы в будущем смогут ускорить передачу информации в устройствах, что расширяет возможности для развития квантовых компьютеров и устройств памяти.
«Такой подход позволяет кратно уменьшить размер устройств, что можно использовать для миниатюризации компьютерных систем», — уточнили в университете.
В исследовании также приняли участие специалисты Института общей физики РАН. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry С.