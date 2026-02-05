Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федеральное учреждение выявило куриную ДНК в омских котлетах якобы из говядины

Производителя, который добавил курятину в котлеты, не назвали.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области надзорный орган зафиксировал уже второй за последние недели случай, когда в мясной продукции есть ДНК курицы, хотя курятина в составе изделий не указана. Что за конкретно предприятие проштрафилось, не названо.

ДНК выявили в котлетах и тефтелях. Сообщил об этом Омский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» («ЦОК АПК»).

Какого именно производителя уличили в нарушении, учреждение однако не уточнило. Но сообщило, что информацию о нарушении внесли в информационную систему «ВетИС» и направили в областное управление Россельхознадзора.

До того управление Россельхознадзора озвучивало, что в говяжьем фарше торговой марки «Мясной секрет» лабораторные исследования выявили ДНК курицы и листерию (бактерию, которая вызывает пищевое отравление). Пробы того фарша были отобраны в одной из школ Омского района. Производитель фарша ИП Скорплюк из Омска. Россельхознадзор объявил недействительной декларацию соответствия на фарш и потребовал изъять его из оборота.

Также мы ранее сообщали, что «ЦОК АПК» нашел листерию в филе цыпленка-бройлера 17 января этого года.