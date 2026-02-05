Федеральное учреждение выявило куриную ДНК в омских котлетах якобы из говядины

До того управление Россельхознадзора озвучивало, что в говяжьем фарше торговой марки «Мясной секрет» лабораторные исследования выявили ДНК курицы и листерию (бактерию, которая вызывает пищевое отравление). Пробы того фарша были отобраны в одной из школ Омского района. Производитель фарша ИП Скорплюк из Омска. Россельхознадзор объявил недействительной декларацию соответствия на фарш и потребовал изъять его из оборота.