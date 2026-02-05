Малый и средний бизнес Ростовской области получат господдержку в 2026 году

В Ростовской области малый и средний бизнес будут получать поддержку и в 2026 году. Такая информация появилась на сайте регионального правительства. В Ростове-на-Дону подвели итоги работы организаций, которые курирует министерство экономического развития области, и наметили планы на текущий год.
— На Дону создали удобную и действенную систему поддержки малого и среднего бизнеса. Тысячи предпринимателей уже воспользовались ею, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев. — В условиях изменений в законодательстве 2026 год станет испытанием на прочность, поэтому поддержка МСП становится еще важнее.
Подведомственные структуры предлагают бизнесу разнообразные меры: льготные микрозаймы, поручительства для кредитов и лизинга, помощь в внедрении бережливых технологий, содействие в получении федеральных грантов для инновационных компаний, услуги инжиниринга и кластерного развития, поддержку экспорта и развитие туризма в регионе.
Предприниматели Ростовской области получают помощь от государства. Фото: Правительство РО.
Большинство этих инструментов работает в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Власти региона намерены сохранять и улучшать систему поддержки МСП, учитывая изменения в законодательстве. Предпринимателям рекомендуется следить за актуальными мерами помощи через официальные каналы министерства экономического развития Ростовской области.
