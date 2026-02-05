Малый и средний бизнес Ростовской области получат господдержку в 2026 году

В Ростовской области малый и средний бизнес будут получать поддержку и в 2026 году. Такая информация появилась на сайте регионального правительства. В Ростове-на-Дону подвели итоги работы организаций, которые курирует министерство экономического развития области, и наметили планы на текущий год.