Прокуратура помогла завершить благоустройство сквера в Верхнедонском районе

В станице Мешковской благоустроили новый сквер после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В станице Мешковской Верхнедонского района Ростовской области благоустроили сквер. Его строительство стоимостью более 25 миллионов рублей удалось закончить в срок благодаря вмешательству прокуратуры.

Работы велись в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако, как выяснила прокуратура Верхнедонского района, подрядная организация грубо нарушала установленные сроки строительства, что грозило срывом всего проекта.

После вмешательства надзорного ведомства подрядчик активизировал работы. В результате все запланированные мероприятия по благоустройству территории были выполнены.

