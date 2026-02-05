Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии построят экологичный металлургический завод за 10 млрд рублей

Новый инновационный металлургический комплекс появится в технико-экономической зоне.

Источник: Комсомольская правда

Министерство экономического развития России одобрило включение компании «Туканский металлургический комплекс» в технико-экономическую зону «Белорецк». Предприятие хочет инвестировать десять миллиардов рублей в создание современного металлургического производства.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития, проект будет реализован с применением передовой экологичной технологии FCIT, которая предполагает замкнутый цикл использования воды. Новый завод разместится на территории менее пятнадцати гектаров и обеспечит работой свыше ста пятидесяти человек. Его мощность позволит ежегодно выпускать 332,5 тысячи тонн гранулированного чугуна.

Планируется, что продукция предприятия будет поставляться заводам в Башкирии, на Урале и в Приволжье, а также отправляться на экспорт в страны СНГ и Китай.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.