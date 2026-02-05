В Башкирии построят экологичный металлургический завод за 10 млрд рублей

Министерство экономического развития России одобрило включение компании «Туканский металлургический комплекс» в технико-экономическую зону «Белорецк». Предприятие хочет инвестировать десять миллиардов рублей в создание современного металлургического производства.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития, проект будет реализован с применением передовой экологичной технологии FCIT, которая предполагает замкнутый цикл использования воды. Новый завод разместится на территории менее пятнадцати гектаров и обеспечит работой свыше ста пятидесяти человек. Его мощность позволит ежегодно выпускать 332,5 тысячи тонн гранулированного чугуна.
Планируется, что продукция предприятия будет поставляться заводам в Башкирии, на Урале и в Приволжье, а также отправляться на экспорт в страны СНГ и Китай.
