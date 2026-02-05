Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, как белоруске вернуться в декрет, если вышла из него на работу

Минтруда сказало белорускам, что будет с пособием при досрочном выходе из декрета.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, могут ли белоруски вернуться в декрет, если вышли из него ради работы. Подробности озвучили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что белоруски, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут досрочно из него выйти и приступить к работе, а затем снова оформить.

В Минтруда подчеркнули, что выплата пособия будет сохранена. Так, в случае выхода на работу на полную ставку размер пособия составит 50%. В том случае, если белоруска выходит на работу не более чем на 0,5 ставки, то пособие составит 100%.

«Кстати, при повторном оформлении отпуска выплата пособия продолжится в полном размере», — заметили в ведомстве.

Кстати, Совмин собирается обновить систему пособий по уходу за ребенком в Беларуси.

Ранее закон объяснил, кому не надо проходить дактилоскопию в Беларуси.

Кроме того, МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете.