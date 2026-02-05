Мэр Иркутска вручил семьям погибших героев СВО ордена Мужества

Мэр Иркутска Руслан Болотов 5 февраля 2026 года передал государственные награды семьям пяти участников специальной военной операции, погибших при исполнении долга. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, орденами Мужества посмертно наградили Сергея Макарова, Андрея Басанеца, Владимира Инешина, Владислава Сидельникова и Сергея Теряева.
Бойцы выбрали путь защитника Родины и проявили настоящее мужество. Пресс-служба администрации города Иркутска В городе продолжают увековечивать память погибших военнослужащих. Пресс-служба администрации города Иркутска Мэр передал государственные награды семьям пяти участников СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска Каждый исполнил свой долг до конца. Пресс-служба администрации города Иркутска Глава города также попросил родных бойцов поделиться воспоминаниями о них. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Они выбрали путь защитника Родины и проявили настоящее мужество. Эта награда — признание от всей страны. Мы гордимся каждым. Для родителей это подтверждение, что они вырастили достойных сыновей, для жен и детей — память об отваге отцов. Мы не можем вернуть ребят, но обязаны сохранить о них память, — сказал Руслан Болотов.
В Иркутске продолжают увековечивать память погибших военнослужащих. На школах, где учились герои, устанавливают мемориальные доски. Уже открыто 27 таких досок. Руслан Болотов попросил родных поделиться воспоминаниями о бойцах. Эти истории войдут в новую книгу памяти «Иркутские герои специальной военной операции».
