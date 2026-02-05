Ричмонд
Т-Банк работает над устранением сбоя в приложении

РИА Новости: Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости.

«Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию», — сообщили в колл-центре Т-Банка.

Ранее пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения.

Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.55 мск количество жалоб за сутки превысило 13,7 тысячи.

«К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете», — отметил сотрудник колл-центра кредитной организации.

Он посоветовал попробовать войти в мобильное приложение через 30 минут, либо через час.