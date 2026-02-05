Под Волгоградом с коммунальщиков взыскали 14 млн рублей за утечку стоков

Арбитражный суд Волгоградской области, куда был подан иск, поддержал позицию Управления Росприроднадзора, возложив на МУП «ЖКХ Городищенского района» обязанность возместить причиненный вред почвам в сумме 14 853 477,60 ₽ Коммунальное предприятие не согласилось с таким решением и обжаловало его, но вышестоящие инстанции оставили судебный акт без изменения. По результатам принудительного исполнения решения суда вред возмещен в полном объеме.