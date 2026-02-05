В Самарской области запускают ИИ-ассистента по ментальной поддержке

В Самарской области запускают нового ИИ-ассистента по ментальной поддержке. Ему можно будет рассказывать о своих проблемах и тревогах, а также попросить совет по улучшению эмоционального состояния.
«Молодежь все чаще использует нейросети в учебе, работе и в жизни. ИИ-ассистент может быть полезен молодым людям, которые оказались перед выбором на старте своей карьеры или может подсказать пользователям, к каким специалистам обратиться в той или иной ситуации», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Сервис работает в формате диалога с пользователем. Боту можно задавать вопросы, в ходе беседы он выделит основную проблему и даст практический совет по постепенному решению проблемы. К примеру, если человек находится в поиске работы, то ИИ-помощник предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.
В компании отмечают, что сервис имеет рекомендательный характер. Есть темы-табу, на которые бот отвечать не будет. В этом случае он посоветует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет оказать профессиональную помощь.