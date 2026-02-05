В Самарской области запускают ИИ-ассистента по ментальной поддержке

«Молодежь все чаще использует нейросети в учебе, работе и в жизни. ИИ-ассистент может быть полезен молодым людям, которые оказались перед выбором на старте своей карьеры или может подсказать пользователям, к каким специалистам обратиться в той или иной ситуации», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.