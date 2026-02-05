В Павлоградском районе Омской области представили нового прокурора

После нового назначения Алексей Дрохенберг должен будет активизировать надзор за соблюдением прав предпринимателей, разобраться с причинами очереди на земельные участки для многодетных семей. Прокурор области Алексей Афанасьев поручил также держать на контроле вопросы социальной поддержки семей участников СВО и выстроить тесное взаимодействие с органами власти.