В Павлоградском районе Омской области представили нового прокурора

Алексею Дрохенбергу поручили усилить надзор за бизнесом и решить ряд других важных задач.

Источник: Комсомольская правда

6 февраля жителям Омской области представили нового прокурора Павлоградского района. Алексей Дрохенберг родился в 1986 году, окончил Омский госуниверситет имени Ф. М. Достоевского. С 2008-го трудится в органах прокуратуры региона. Ранее занимал должность заместителя Исилькульского межрайонного прокурора.

После нового назначения Алексей Дрохенберг должен будет активизировать надзор за соблюдением прав предпринимателей, разобраться с причинами очереди на земельные участки для многодетных семей. Прокурор области Алексей Афанасьев поручил также держать на контроле вопросы социальной поддержки семей участников СВО и выстроить тесное взаимодействие с органами власти.

После проведения личного приема жителей Павлоградского района Афанасьев также дал поручение новому прокурору провести проверки по обращениям. В случае выявления нарушений — восстановить права граждан.

