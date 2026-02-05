В Павлоградском районе Омской области представили нового прокурора

6 февраля жителям Омской области представили нового прокурора Павлоградского района. Алексей Дрохенберг родился в 1986 году, окончил Омский госуниверситет имени Ф. М. Достоевского. С 2008-го трудится в органах прокуратуры региона. Ранее занимал должность заместителя Исилькульского межрайонного прокурора.
После нового назначения Алексей Дрохенберг должен будет активизировать надзор за соблюдением прав предпринимателей, разобраться с причинами очереди на земельные участки для многодетных семей. Прокурор области Алексей Афанасьев поручил также держать на контроле вопросы социальной поддержки семей участников СВО и выстроить тесное взаимодействие с органами власти.
После проведения личного приема жителей Павлоградского района Афанасьев также дал поручение новому прокурору провести проверки по обращениям. В случае выявления нарушений — восстановить права граждан.
Ранее «КП-Омск» рассказала об упрощении регистрации фитнес-центров для налоговых вычетов.