«Душевный» паб пришелся не по душе жителям многоэтажки под Волгоградом

В городе Волжский Волгоградской области воцарилась тишина для жителей дома улицы Оломоуцкой № 19А. Долгое время под их окнами работал «Душевный паб», продававший пиво и закуски, но теперь он закрыт. Соответствующее решение суда исполнили сотрудники Волжского городского отдела судебных приставов № 2 ГУФССП, обязав предпринимателя прекратить использовать помещение как заведение общепита, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
История началась с того, что администрация города Волжского подала иск в Арбитражный суд. В заявлении указывалось, что использование помещения под паб не соответствует разрешенному виду использования территории. Кроме того, жители многоэтажки постоянно жаловались на шум, грязь и другие неудобства, которые нарушали их покой и отдых. Волжане отмечали, что работа заведения значительно ухудшала условия их жизни.
Несмотря на возбуждение исполнительного производства, предприниматель не спешил выполнять решение. Приставы не стали ждать: когда срок для добровольного исполнения истек, они вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, установили новый срок и предупредили владельца об административной ответственности. Осознав серьезность ситуации и не желая дальнейших принудительных мер, предприниматель принял решение закрыться.