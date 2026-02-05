«Душевный» паб пришелся не по душе жителям многоэтажки под Волгоградом

История началась с того, что администрация города Волжского подала иск в Арбитражный суд. В заявлении указывалось, что использование помещения под паб не соответствует разрешенному виду использования территории. Кроме того, жители многоэтажки постоянно жаловались на шум, грязь и другие неудобства, которые нарушали их покой и отдых. Волжане отмечали, что работа заведения значительно ухудшала условия их жизни.