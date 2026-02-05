Эксперт: зачем России обогащенный уран Ирана

Цель российского предложения — устранить один из ключевых раздражителей в переговорах о ядерных ограничениях, а также снять часть проблемных вопросов для западных стран (в первую очередь США), считает политолог Сухов. Он отмечает, что Россия ранее предлагала забрать часть запасов обогащенного урана, переработать и вернуть его в Иран в виде менее обогащенного топлива, которое может быть использовано, например, для мирных энергетических целей.