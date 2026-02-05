Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: зачем России обогащенный уран Ирана

Заявления России о готовности участвовать в вывозе или переработке обогащенного урана — это попытка снизить международную напряженность вокруг иранской ядерной программы. Такое мнение в беседе с Новостями Mail высказал ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская инициатива по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе. Дипломат также подчеркнула, что право распоряжаться запасами урана принадлежит исключительно Ирану.

Цель российского предложения — устранить один из ключевых раздражителей в переговорах о ядерных ограничениях, а также снять часть проблемных вопросов для западных стран (в первую очередь США), считает политолог Сухов. Он отмечает, что Россия ранее предлагала забрать часть запасов обогащенного урана, переработать и вернуть его в Иран в виде менее обогащенного топлива, которое может быть использовано, например, для мирных энергетических целей.

Практическая логика также состоит в том, что перемещение и консолидация таких материалов в России под международным контролем может быть использовано как гарантия того, что Иран не накапливает радиоактивные материалы у себя, что потенциально снижает риск эскалации или военного вмешательства со стороны внешних акторов.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Иранская позиция не вывозить уран за границу подчеркивает, что Тегеран принципиально отстаивает суверенное право на свое ядерное топливо и материалы. Однако это является камнем преткновения в переговорах с Вашингтоном и усиливает противостояние, констатирует политолог.

Отказ Ирана может стимулировать США искать другие инструменты давления или компромиссы, и одновременно подталкивать Иран к уступкам в других технических формах (уровень обогащения, инспекции). Взаимоотношения остаются напряженными, но дипломатический процесс продолжается, поскольку ни одна сторона пока не готова к полной конфронтации.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее сообщалось, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии уступок со стороны США. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше