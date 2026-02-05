Эксперт: зачем России обогащенный уран Ирана

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская инициатива по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе. Дипломат также подчеркнула, что право распоряжаться запасами урана принадлежит исключительно Ирану.
Цель российского предложения — устранить один из ключевых раздражителей в переговорах о ядерных ограничениях, а также снять часть проблемных вопросов для западных стран (в первую очередь США), считает политолог Сухов. Он отмечает, что Россия ранее предлагала забрать часть запасов обогащенного урана, переработать и вернуть его в Иран в виде менее обогащенного топлива, которое может быть использовано, например, для мирных энергетических целей.
Практическая логика также состоит в том, что перемещение и консолидация таких материалов в России под международным контролем может быть использовано как гарантия того, что Иран не накапливает радиоактивные материалы у себя, что потенциально снижает риск эскалации или военного вмешательства со стороны внешних акторов.
Иранская позиция не вывозить уран за границу подчеркивает, что Тегеран принципиально отстаивает суверенное право на свое ядерное топливо и материалы. Однако это является камнем преткновения в переговорах с Вашингтоном и усиливает противостояние, констатирует политолог.
Отказ Ирана может стимулировать США искать другие инструменты давления или компромиссы, и одновременно подталкивать Иран к уступкам в других технических формах (уровень обогащения, инспекции). Взаимоотношения остаются напряженными, но дипломатический процесс продолжается, поскольку ни одна сторона пока не готова к полной конфронтации.
Ранее сообщалось, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии уступок со стороны США. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.