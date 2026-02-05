Нам везут сальмонеллу из Европы: На молдавской таможне предотвратили ввоз зараженного мяса птицы — 21 тонну курятины вернули производителю

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) заблокировали на государственной границе партию из 21 000 килограммов замороженного куриного мяса механической обвалки после того, как лабораторные анализы подтвердили наличие бактерий Salmonella infantis.
Меры были приняты на пограничном пункте Леушены: вся партия была изъята. Совместно с импортером было решено вернуть зараженное мясо производителю.
Представители ANSA подтведили, что данная партия не попала на рынок Молдовы и не поступала в потребительский оборот.
Власти настоятельно рекомендуют гражданам приобретать мясо и мясные продукты только в авторизованных магазинах и предприятиях, соблюдающих правила безопасности пищевых продуктов.
