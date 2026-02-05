На Иркутском авиазаводе запустили экологичный комплекс для МС-21

На Иркутском авиационном заводе ввели в эксплуатацию новый современный очистной комплекс. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, его построили для повышения экологической безопасности производства.
— Оборудование полностью соответствует российским и международным природоохранным стандартам и эффективно очищает стоки, исключая вред для окружающей среды, — уточняют специалисты.
Запуск этого комплекса особенно важен для бесперебойной работы гальванического производства. Именно оно обеспечивает выпуск современных российских пассажирских самолетов МС 21.
