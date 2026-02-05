Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Иркутском авиазаводе запустили экологичный комплекс для МС-21

Оборудование эффективно очищает стоки, исключая вред для окружающей среды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Иркутском авиационном заводе ввели в эксплуатацию новый современный очистной комплекс. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, его построили для повышения экологической безопасности производства.

— Оборудование полностью соответствует российским и международным природоохранным стандартам и эффективно очищает стоки, исключая вред для окружающей среды, — уточняют специалисты.

Запуск этого комплекса особенно важен для бесперебойной работы гальванического производства. Именно оно обеспечивает выпуск современных российских пассажирских самолетов МС 21.

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю отца, который погиб, спасая от смерти 13-летнего сына. Ивановы отплыли на катамаране от берега на несколько метров, обследовали окрестности. Через какое-то время школьник встал в полный рост, чтобы лучше рассмотреть окружающие пейзажи, но неудачно поскользнулся и упал за борт. Подробности здесь.