Многоквартирные дома на левом берегу Воронежа внезапно остались без воды

Причиной отключения стало повреждение на водоводе.

Источник: АиФ Воронеж

Жители Левобережного района остались без воды днём четверга, 5 февраля. Причиной отключения стало повреждение на водоводе на Ленинском проспекте, сообщили в «РВК-Воронеж».

Специалисты уже приступили к земельным работам. Чтобы добраться до места повреждения им необходимо вскрыть промёрзлый грунт с помощью гидромолота. Только после этого аварийная бригада сможет приступить к разработке котлована.

На время проведения работ водоснабжение ограничено в домах № 28, 30, 32, 34, 36 и 36а на Ленинском проспекте.