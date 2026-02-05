В Гуково временно снизили давление воды из-за аварии на водоводе

В городе Гуково Ростовской области произошел порыв водовода, из-за чего жители поселка Ростовская столкнулись с временными перебоями в водоснабжении. Авария случилась на улице Пархоменко, 34. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
По ее информации, для проведения срочных ремонтных работ на поврежденном участке временно снижено давление холодной воды. Это затронуло водоснабжение на двенадцати улицах поселка: Пархоменко, Ленинградская, Синявина, Макарова, Полярников, Нахимова, Лазо, Светлый, Белинского, Майский, Южный и Просвещения.
Специалисты коммунальных служб уже приступили к устранению повреждения. По предварительным данным, водоснабжение планируется восстановить к 18:00 5 февраля.
