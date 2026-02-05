Исследование, проведённое Йельским университетом, представило новые данные о методах борьбы с курением

Несмотря на то, что за последние десятилетия проводилось значительно больше кампаний по борьбе с курением, сигареты по-прежнему остаются главным источником никотиновой зависимости и причиной заболеваний, связанных с курением табака. В связи с этим эксперты в данной области занимаются поиском решений, которые бы помогли курильщикам отказаться от этой пагубной привычки.
Пилотное исследование, проведенное недавно Йельским университетом (США), результаты которого были опубликованы в журнале «British Medical Journal», подчеркивают потенциал использования никотиновых пакетиков как средства для снижения зависимости от табака и причинения вреда здоровью от курения.
В исследовании приняли участие 30 взрослых курильщиков, которые добровольно отказываться от сигарет не желали, но согласились временно заменить их на никотиновые пакетики в концентрации 3 мг и 6 мг. На протяжении четырех недель наблюдения исследователи анализировали динамику потребления сигарет, уровень NNAL, который является биомаркером воздействия канцерогенов, связанных с курением, степень зависимости, а также возможные побочные эффекты.
Исследование показало, что участники ежедневно стали курить значительно меньше сигарет, причем у тех, кто использовал пакетики по 6 мг, это сокращение было еще более заметным. В то же время у большинства участников снизился уровень NNAL, что свидетельствует о меньшем воздействии канцерогенных соединений. Более того, 13% человек в группе с более высокой дозой смогли не курить в течение как минимум семи дней.
По завершении исследования были получены впечатляющие показатели: 97% участников выдержали эксперимент до конца, что говорит о хорошей переносимости метода для потребителей. Побочные эффекты были редкими, легкими, и в основном были связаны с одновременным употреблением сигарет и пакетиков. Однако авторы подчеркивают и ограничения в исследовании: небольшое количество участников, короткий период наблюдения и относительно однородный демографический состав группы.
Еще одно исследование американских ученых посвящено анализу возраста потребителей электронных сигарет и никотиновых пакетов. Согласно данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний в США, электронные сигареты остаются самым распространенным продуктом с содержанием никотина среди американской молодежи, даже несмотря на снижение использования вейпов в период с 2023 по 2024 год с 7,7% до 5,9%. Текущее использование никотиновых пакетиков (1,8%) за этот период существенно не изменилось. Таким образом, власти США подчеркивают, что хоть уровень использования электронных сигарет среди молодежи снизился, все же комплексные стратегии борьбы с табаком, нормативные акты и их выполнение по-прежнему необходимы в целях предотвращения и сокращения использования электронных сигарет и никотиновых пакетиков среди молодежи.