Исследование, проведённое Йельским университетом, представило новые данные о методах борьбы с курением

Еще одно исследование американских ученых посвящено анализу возраста потребителей электронных сигарет и никотиновых пакетов. Согласно данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний в США, электронные сигареты остаются самым распространенным продуктом с содержанием никотина среди американской молодежи, даже несмотря на снижение использования вейпов в период с 2023 по 2024 год с 7,7% до 5,9%. Текущее использование никотиновых пакетиков (1,8%) за этот период существенно не изменилось. Таким образом, власти США подчеркивают, что хоть уровень использования электронных сигарет среди молодежи снизился, все же комплексные стратегии борьбы с табаком, нормативные акты и их выполнение по-прежнему необходимы в целях предотвращения и сокращения использования электронных сигарет и никотиновых пакетиков среди молодежи.