Врач Асадов предупредил о риске заражения сифилисом через поцелуй

Эксперт пояснил, что риск заражения возникает, если у инфицированного человека есть активные проявления болезни в полости рта — язвы или эрозии, содержащие возбудитель (бледную трепонему). Наиболее заразен период первичного сифилиса, когда на слизистой появляется безболезненный твёрдый шанкр, который можно принять за небольшую ранку.
«Человек нередко даже не подозревает о заболевании», — отметил Асадов.
При этом врач подчеркнул, что опасность возникает не при каждом поцелуе, а только при наличии у носителя таких повреждений. Через бытовые предметы, посуду или обычное общение сифилис практически не передаётся.