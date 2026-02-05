Ричмонд
Врач Асадов предупредил о риске заражения сифилисом через поцелуй

Врач-уролог Красногорской больницы Аслан Асадов предупредил, что сифилис может передаваться не только половым путём, но и через поцелуй. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что риск заражения возникает, если у инфицированного человека есть активные проявления болезни в полости рта — язвы или эрозии, содержащие возбудитель (бледную трепонему). Наиболее заразен период первичного сифилиса, когда на слизистой появляется безболезненный твёрдый шанкр, который можно принять за небольшую ранку.

«Человек нередко даже не подозревает о заболевании», — отметил Асадов.

При этом врач подчеркнул, что опасность возникает не при каждом поцелуе, а только при наличии у носителя таких повреждений. Через бытовые предметы, посуду или обычное общение сифилис практически не передаётся.