В Беларуси пойманного на допинге спортсмена-тяжелоатлета заставили возместить астрономическую сумму за подготовку

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пойманный на допинге спортсмен возместил огромную сумму за подготовку. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура Московского района предъявила исковое заявление в интересах государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки “Стайки” к бывшему сотруднику учреждения. Иск был связан со взысканием расходов, которые были затрачены на спортивную подготовку спортсмена. Речь идет про сумму в 70 000 рублей.

Во время проверки было установлено, что между госучреждением и бывшим сотрудником в декабре 2023 года был заключен срочный трудовой договор. Мужчину приняли на должность спортсмена-инструктора национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике. Кроме того, он был включен в состав национальной команды страны на 2024 год.

«В связи с нарушением антидопинговых правил Республики Беларусь спортсмен был подвергнут спортивной дисквалификации на срок 4 года — с июля 2024 года по июль 2028 года», — заметили в прокуратуре.

В связи с этим на основании части 1 статьи 314−11 Трудового кодекса его уволили. По данным, представленным республиканским центром олимпийской подготовки, на дату расторжения срочного трудового договора сумма, которая подлежала возмещению, составляла 3000 базовых величин, или 120 000 рублей.

В момент проведения досудебной проверки ответчик в добровольном порядке возместил 50 000 рублей. А после представительного судебного заседания он оплатил всю сумму в размере 70 000 рублей. Кроме того, с ответчика взыскали государственную пошлину в 3500 рублей.

