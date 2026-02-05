В Беларуси пойманного на допинге спортсмена-тяжелоатлета заставили возместить астрономическую сумму за подготовку

Во время проверки было установлено, что между госучреждением и бывшим сотрудником в декабре 2023 года был заключен срочный трудовой договор. Мужчину приняли на должность спортсмена-инструктора национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике. Кроме того, он был включен в состав национальной команды страны на 2024 год.