Поступить в любой вуз России без экзаменов: глава Башкирии поделился, как это возможно

Благодаря этой системе, считает глава региона, количество участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из Башкирии выросло почти вдвое: с 82 человек в 2019/2020 учебном году до 153 в 2024/2025. Неуклонно растет и число победителей и призеров: 36 наград в 2023 году, 52 — в 2024-м и 57 — в 2025-м.