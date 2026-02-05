Поступить в любой вуз России без экзаменов: глава Башкирии поделился, как это возможно

Глава Башкирии Радий Хабиров связал рекордные успехи школьников республики на всероссийских олимпиадах с системной работой по поддержке одаренных детей. Он отметил, что победы открывают возможность поступления в любой вуз страны без экзаменов, но являются не только следствием таланта, а результатом хорошо организованной работы.
Ключевую роль в этом, по словам Хабирова, сыграл созданный в 2019 году Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Аврора». В нем со школьниками занимаются по трем направлениям: наука, искусство и спорт.
Благодаря этой системе, считает глава региона, количество участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из Башкирии выросло почти вдвое: с 82 человек в 2019/2020 учебном году до 153 в 2024/2025. Неуклонно растет и число победителей и призеров: 36 наград в 2023 году, 52 — в 2024-м и 57 — в 2025-м.
Хабиров привел в пример воспитанников центра, добившихся международного признания: студента нефтяного университета Вадима Харисова, победителя нескольких международных олимпиад по химии, и Софию Салангину из уфимского лицея № 93, ставшую абсолютной победительницей Международной олимпиады по вопросам изменения климата и экологии. Глава республики выразил уверенность, что эти достижения — не последние в копилке региона, и пожелал удачи участникам олимпиад в текущем году.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.