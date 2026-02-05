День науки в Иркутской области отметят десятками мероприятий

В Иркутской области с 6 по 12 февраля 2026 года пройдут десятки научно-популярных мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки. Вузы и научные институты откроют свои двери для школьников, студентов и всех, кто интересуется наукой.
Программа очень разнообразна. В Байкальском музее в Листвянке 6 февраля покажут научно-популярные фильмы о Байкале и его обитателях, а также проведут практические занятия. Участники смогут под руководством ученых собрать пробы, рассмотреть их под микроскопом и даже примерить водолазное снаряжение. На все активности нужна предварительная запись.
С 9 по 12 февраля Лимнологический институт проведет обзорные экскурсии, где покажут химические и биологические лаборатории, аквариумный комплекс и центр мониторинга экологии Байкала. Также в программе научные конференции для школьников, например, о здоровом образе жизни, лекции по энергетике и экскурсии в Суперкомпьютерный центр.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю женщины, которая соврала акушерам, чтобы спасти еще не рожденную дочь. Сибирячке самой тяжело поверить в то, какие трудности ей пришлось пройти. Ребенок появился на свет на 26-й неделе беременности при норме от 38 недель. И, если сегодня врачи выхаживают до 98% таких крох, то в тот момент их называли «живорожденными плодами». Подробности здесь.