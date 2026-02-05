У омичей снизилось пристрастие к алкоголю

По подсчетам Росалкогольтабакконроля, омичи стали меньше употреблять напитков с градусом. Позитивными данными в своем телеграмм-канале поделился губернатор Виталий Хоценко.
Как следует из данных ведомства, показатель употребления чистого спирта на душу населения снизился в Омской области на 1,41 литра. Таким образом по итогам 2025 года регион занял по этому показателю 31 место по стране в рейтинге Росалкогольтабакконроля. В 2024 году наша область занимала 54-ю строчку.
Отметим, что в целом в 2025 году, по данным контрольного ведомства, употребление алкоголя снизилось в 67 регионах России. Произошло это в том числе на фоне роста цен. Так, по данным Омскстата, к концу 2025 года этот вид товаров подорожал в среднем на 15,4%, сильнее всего выросло в цене пиво — на 20,9%.