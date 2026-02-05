Физиолог Умрюхин: мозг человека не стареет в течение всей жизни

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Человеческий мозг не разрушается и не стареет в течение всей жизни, при этом развитие навыков может переставать происходить у разных людей в различном возрасте. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин.
«Мозг работает всю жизнь, пока человек живет. Да, процессы в разное время по-разному протекают, включая память и внимание, но он не стареет. У некоторых людей и в 80−90 лет мозг бодр и хорошо работает, а у кого-то уже и в 20 лет новые навыки перестают усваиваться, и развитие процессов выходит в горизонтальную линию без поступательного обогащения», — сказал он.
Эксперт пояснил, что мозг ребенка и подростка находится на пике и может усваивать большие объемы информации. Затем в 20−30 лет происходит дальнейшее развитие, обогащение способностей. При этом можно выделить периоды, когда происходит дифференцирование навыков. Методы исследования мозга показывают, что качественные процессы происходят до 28−30 лет. «Но я не стал бы говорить, что после этого мозг сразу начинает стареть», — подчеркнул он.
Умрюхин добавил, что имеет место и влияние пола человека на развитие когнитивных способностей. Так, некоторые периодические количественные процессы в мозге изменяются в результате гормональных отличий. «Есть такое, что мозг несколько иначе работает у мужчин и у женщин. И особенно у женщин это связано прогестероном. После овуляции прогестерон появляется из желтого тела, и он меняет внимание, улучшает когнитивные функции, ускоряет процессы координации», — рассказал врач.