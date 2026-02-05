«Принято решение». Белорусские санатории определили, как изменят цены для белорусов и россиян

Белорусские санатории решили, как изменят цены для белорусов и россиян. Подробности озвучил директор белорусского Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Об этом пишет Sputnik.by.
По словам Геннадия Болбатовского, на данный момент ведется планомерная работа, связанная с выработкой единой ценовой политики, а также созданию равных прав для граждан Союзного государства Беларуси и России.
— Кстати, это была тема для обсуждения на союзном Совмине в понедельник. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить, — уточнил глава белорусского Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.
Он также обратил внимание, что сейчас большинство белорусских санаториев предоставляют свои услуги на равных условиях как для белорусов, так и для россиян. Однако ранее услуги для белорусов были дешевле, чем для иностранных граждан.
