«Принято решение». Белорусские санатории определили, как изменят цены для белорусов и россиян

Белорусские санатории решили, как изменят цены для белорусов и россиян.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские санатории решили, как изменят цены для белорусов и россиян. Подробности озвучил директор белорусского Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Об этом пишет Sputnik.by.

По словам Геннадия Болбатовского, на данный момент ведется планомерная работа, связанная с выработкой единой ценовой политики, а также созданию равных прав для граждан Союзного государства Беларуси и России.

— Кстати, это была тема для обсуждения на союзном Совмине в понедельник. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить, — уточнил глава белорусского Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Он также обратил внимание, что сейчас большинство белорусских санаториев предоставляют свои услуги на равных условиях как для белорусов, так и для россиян. Однако ранее услуги для белорусов были дешевле, чем для иностранных граждан.

Тем временем логотип, который будет повсеместно весь 2026 год, единогласно выбрали в Беларуси.

Ранее эксперт сказала, входит ли в трудовой и страховой стаж служба в Советской армии.

Кроме того, адвокат сказала, может ли охранник ходить за белорусами по магазину.

