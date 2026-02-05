Омские учителя и воспитатели стартовали в шести федеральных конкурсах

В феврале начался заочный тур региональных этапов сразу шести престижных педагогических конкурсов. В них начали участие и омские педагоги.
В числе начавшихся федеральных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Педагог-психолог» и «Учитель-дефектолог России». Сообщила это пресс-служба областного минобра в четверг, 5 февраля.
«На участие в региональном этапе всероссийского конкурса “Учитель года России” подано 35 заявок. В заочном туре жюри оценивает видеозапись урока по учебному предмету, который проводится конкурсантом в своей общеобразовательной организации, а также видеоэссе», сообщили в ведомстве.
На участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года России» подано 36 заявок. В заочном туре жюри оценивает видеовизитку участника в форме видеоролика продолжительностью до трех минут, отображающего наиболее значимые аспекты педагогической индивидуальности конкурсанта, его профессиональной деятельности, достижений его воспитанников в контексте особенностей образовательной организации, в которой он работает. Второе задание данного тура — видеозапись занятия с детьми.
На участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (дополнительное образование) учителя подали 34 заявки. В заочном туре жюри изучает текст дополнительной общеобразовательной программы в виде ссылки на сайт образовательной организации, в которой работает участник, и оценивает видеозапись занятия по любой теме.
На в региональный этап конкурса «Мастер года» (профессиональное образование) подано 48 заявок. В заочном туре жюри изучает портфолио документов конкурсанта и самопрезентацию, в рамках которой участник наглядно показывает, как в современных условиях формируются ключевые компетенции будущих специалистов для региональной экономики. Особое внимание уделяют применению инновационных технологий и практико-ориентированных методик практического обучения.
На участие в региональном этапе конкурса «Педагог-психолог» подали 20 заявок. В заочном туре жюри изучает характеристику профессиональной деятельности участника и оценивает видео защиты реализуемой психолого-педагогической практики.
На участие в этапе всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России» поданы 27 заявок. Там в заочном туре предоставляют видеозапись занятия или урока, а также профессиональное портфолио, призванное продемонстрировать уровень квалификации, опыт работы, профессиональные достижения и инновационные подходы.
Очный этап начнется в марте, финалы запланированы на апрель, в конце этого же месяца на большом торжественном мероприятии будут объявлены имена победителей и призеров каждого из шести конкурсов. Они станут лауреатами и получат премии губернатора Омской области.
Ранее мы писали, что финалист конкурса «Учитель года России» Константин Диянов стал директором омской гимназии № 19.