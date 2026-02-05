Омские учителя и воспитатели стартовали в шести федеральных конкурсах

На участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года России» подано 36 заявок. В заочном туре жюри оценивает видеовизитку участника в форме видеоролика продолжительностью до трех минут, отображающего наиболее значимые аспекты педагогической индивидуальности конкурсанта, его профессиональной деятельности, достижений его воспитанников в контексте особенностей образовательной организации, в которой он работает. Второе задание данного тура — видеозапись занятия с детьми.