Пострадавший полицейский рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы

«Я с коллегами в это время сдерживал толпу, прорвавшуюся через ограждение. В этот момент протестующие вырвали у меня из рук щит и сорвали с меня каску, после чего повалили меня на землю и стали избивать ногами и руками. У меня как-то получилось вывернуться из-под избивающей меня толпы После этого я пытался встать, и в это время у меня потемнело в глазах, хотя сознание я не терял, а потом зрение стало мутным. В голове зазвенело, по лицу потекла кровь, мне стало трудно передвигаться, и я завалился на землю. Я понял, что в голову мне прилетел камень или другой тяжелый предмет. Я попробовал встать, и что происходило дальше, я не помню, очень смутно. Вроде бы коллеги помогли мне встать и отвели в машину скорой помощи. Меня отвезли в Центральную городскую больницу Махачкалы, на следующий день меня перевезли в реанимацию», — зачитали показания пострадавшего полицейского в суде.