Пострадавший полицейский рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы

«Движение колонны протестующих сопровождалось угрожающими криками, конкретных слов я не запомнил, кроме “Аллаху акбар”, а также в сторону нашего оцепления со стороны прорвавшихся полетел просто град камней, причем в том числе больших булыжников и фрагментов тротуарной плитки», — зачитали показания полицейского в суде.
Согласно показаниям пострадавшего, толпа пыталась прорваться на взлетно-посадочную полосу.
«Я с коллегами в это время сдерживал толпу, прорвавшуюся через ограждение. В этот момент протестующие вырвали у меня из рук щит и сорвали с меня каску, после чего повалили меня на землю и стали избивать ногами и руками. У меня как-то получилось вывернуться из-под избивающей меня толпы После этого я пытался встать, и в это время у меня потемнело в глазах, хотя сознание я не терял, а потом зрение стало мутным. В голове зазвенело, по лицу потекла кровь, мне стало трудно передвигаться, и я завалился на землю. Я понял, что в голову мне прилетел камень или другой тяжелый предмет. Я попробовал встать, и что происходило дальше, я не помню, очень смутно. Вроде бы коллеги помогли мне встать и отвели в машину скорой помощи. Меня отвезли в Центральную городскую больницу Махачкалы, на следующий день меня перевезли в реанимацию», — зачитали показания пострадавшего полицейского в суде.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Дагестана заочно рассматривает уголовные дела в отношении Ильи Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов), Абакара Абакарова и Исраила Ахмеднабиева, обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Завершено слушание показаний 122 свидетелей. В судебном процессе предстоит заслушать показания 43 человек, признанных потерпевшими. После этого суд приступит к стадии прений сторон и вынесению вердикта. Известно, что в результате произошедших беспорядков травмы получили 23 сотрудника полиции.