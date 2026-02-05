Мэр Харькова попросил не задавать вопросы по ТЭЦ-5

«В Харькове после взрывов на объектах энергетики — разрушения, тяжелые разрушения, ситуация со светом ухудшилась», — заявил мэр в видео, которое опубликовало издание «Страна».
«Была остановка метрополитена. Остановился почти весь наземный электротранспорт. В целом у энергетиков есть проблемы, и эти проблемы усугубились после сегодняшних взрывов. Очень прошу вас не комментировать сегодняшнюю ситуацию по ТЭЦ-5», — попросил мэр. На вопрос журналистов, может ли он говорить на эту тему, Терехов ответил отрицательно.
Ранее он сообщил о разрушениях на ТЭЦ. Кроме того, сегодня сообщалось о сериях взрывов в Харькове и окрестностях.
ТЭЦ-5 расположена на расстоянии полукилометра западнее городской черты Харькова и является одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.