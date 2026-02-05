Мэр Харькова попросил не задавать вопросы по ТЭЦ-5

«Была остановка метрополитена. Остановился почти весь наземный электротранспорт. В целом у энергетиков есть проблемы, и эти проблемы усугубились после сегодняшних взрывов. Очень прошу вас не комментировать сегодняшнюю ситуацию по ТЭЦ-5», — попросил мэр. На вопрос журналистов, может ли он говорить на эту тему, Терехов ответил отрицательно.