Мэр Харькова попросил не задавать вопросы по ТЭЦ-5

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мэр Харькова на востоке Украины Игорь Терехов в беседе с журналистами попросил их не задавать вопросы о харьковской ТЭЦ-5 и не комментировать ситуацию с ней, потому что «разрушения тяжелые».

Источник: РИА "Новости"

«В Харькове после взрывов на объектах энергетики — разрушения, тяжелые разрушения, ситуация со светом ухудшилась», — заявил мэр в видео, которое опубликовало издание «Страна».

«Была остановка метрополитена. Остановился почти весь наземный электротранспорт. В целом у энергетиков есть проблемы, и эти проблемы усугубились после сегодняшних взрывов. Очень прошу вас не комментировать сегодняшнюю ситуацию по ТЭЦ-5», — попросил мэр. На вопрос журналистов, может ли он говорить на эту тему, Терехов ответил отрицательно.

Ранее он сообщил о разрушениях на ТЭЦ. Кроме того, сегодня сообщалось о сериях взрывов в Харькове и окрестностях.

ТЭЦ-5 расположена на расстоянии полукилометра западнее городской черты Харькова и является одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.