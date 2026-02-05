Япония заплатит за общественное телевидение Молдовы: TRM получит грант

Парламент проголосовал в первом чтении за ратификацию Соглашения между правительствами Республики Молдова и Японии о предоставлении этой финансовой поддержки.
Средства будут направлены на приобретение современного оборудования для производства и трансляции аудиовизуального контента.
«Модернизация повысит качество услуг общественных СМИ, укрепит технический и профессиональный потенциал сотрудников и приведет производственные процессы в соответствие с международными стандартами», — говорится в тексте соглашения.
Договор между Молдовой и Японией о техническом сотрудничестве по финансированию проекта «Улучшение оборудования для производства телевизионных программ в Публичном учреждении Компания Teleradio-Moldova» был подписан 4 декабря 2025 года.
В конце ноября 2025 года руководство TRM посетило Токио, где обсуждались оперативные детали проекта. После завершения переговоров соглашение о предоставлении гранта будет передано в парламент для ратификации. Средствами будет управлять Японское агентство международного сотрудничества (JICA).