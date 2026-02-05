Ричмонд
Япония заплатит за общественное телевидение Молдовы: TRM получит грант

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Япония предоставит безвозмездную финансовую помощь в размере 21 миллиона леев для модернизации компании «Teleradio-Moldova» (TRM).

Источник: Sputnik / Anar Mustafayev

Парламент проголосовал в первом чтении за ратификацию Соглашения между правительствами Республики Молдова и Японии о предоставлении этой финансовой поддержки.

Средства будут направлены на приобретение современного оборудования для производства и трансляции аудиовизуального контента.

«Модернизация повысит качество услуг общественных СМИ, укрепит технический и профессиональный потенциал сотрудников и приведет производственные процессы в соответствие с международными стандартами», — говорится в тексте соглашения.

Договор между Молдовой и Японией о техническом сотрудничестве по финансированию проекта «Улучшение оборудования для производства телевизионных программ в Публичном учреждении Компания Teleradio-Moldova» был подписан 4 декабря 2025 года.

В конце ноября 2025 года руководство TRM посетило Токио, где обсуждались оперативные детали проекта. После завершения переговоров соглашение о предоставлении гранта будет передано в парламент для ратификации. Средствами будет управлять Японское агентство международного сотрудничества (JICA).