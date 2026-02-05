Япония заплатит за общественное телевидение Молдовы: TRM получит грант

В конце ноября 2025 года руководство TRM посетило Токио, где обсуждались оперативные детали проекта. После завершения переговоров соглашение о предоставлении гранта будет передано в парламент для ратификации. Средствами будет управлять Японское агентство международного сотрудничества (JICA).