В Самаре запустили новый автобусный маршрут № 93

В Самаре с 1 января текущего года начал курсировать новый автобусный маршрут № 93. Местным жителям предложили оценить работу общественного транспорта, об этом сообщили в департаменте транспорта областной столицы.
— С 1 января 2026 года в Самаре появился новый автобусный маршрут № 93: «Сквер Санфировой» — «Агропарк», пролегающий через автостанцию «Аврора», ТРК «Космопорт», Онкоцентр, ИДК «Мать и Дитя», — отметили в сообщении.
Пассажиры смогут оценить работу общественного транспорта онлайн. Опрос действителен до 12 февраля на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».