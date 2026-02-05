В Киеве более тысячи домов остались без отопления

«Ситуация достаточно сложная, более тысячи (многоквартирных) домов до сих пор (остаются) без отопления. В некоторых технически необходимо было провести действия по сливанию (воды) из систем, в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сказала Поп в эфире украинского телемарафона «Единые новости».