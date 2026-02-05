Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 подростков попали в полицию прямо из воронежских игровых клубов

В Воронеже полиция проверила 45 игровых клубов и задержала подростков.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже прошел масштабный рейд по игровым клубам и развлекательным заведениям. Сотрудники всех восьми отделов полиции города проверили 45 объектов, чтобы выяснить, не нарушают ли они запрет на нахождение там несовершеннолетних. В итоге в отделы прямо изкомпьютерных клубов пришлось доставить 19 подростков, а их родителям теперь грозит административная ответственность. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 5 февраля.

Дело в том, что после 22:00 несовершеннолетним запрещено находиться вне дома без взрослых. По статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусматривается штраф от 500 рублей до двух тысяч.

— Полицейские призывают родителей усилить контроль за времяпрепровождением своих детей и проявлять больше внимания к их жизни вне дома, — добавили в ведомстве.