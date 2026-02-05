19 подростков попали в полицию прямо из воронежских игровых клубов

В Воронеже прошел масштабный рейд по игровым клубам и развлекательным заведениям. Сотрудники всех восьми отделов полиции города проверили 45 объектов, чтобы выяснить, не нарушают ли они запрет на нахождение там несовершеннолетних. В итоге в отделы прямо изкомпьютерных клубов пришлось доставить 19 подростков, а их родителям теперь грозит административная ответственность. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 5 февраля.