В Уфе украли 27 млн рублей на ремонте парков: осуждены два высокопоставленных чиновника

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств при благоустройстве городских объектов. Как сообщает прокуратура Башкирии, бывший начальник Управления капитального строительства администрации Уфы и экс-заместитель директора ФГУП Управление строительства № 3 ФСИН России признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.
Было установлено, что в 2019 году подсудимые в нарушение конкурсных процедур заключили муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту территории парка «Кашкадан», сквера «Волна» и строительству крытого катка. Для выполнения этих работ были привлечены подрядные организации по заниженным ценам, а разница свыше 27 миллионов рублей была необоснованно удержана ФГУП УС № 3 ФСИН России, что нанесло значительный ущерб городскому бюджету.
Подсудимые свою вину не признали. Суд назначил им 5 и 8 лет колонии общего режима. Оба также лишены права занимать определенные должности в государственных и муниципальных органах на срок два и три года соответственно. В рамках гражданского иска суд постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке более 27 миллионов рублей в пользу администрации Уфы.
Как уточняет Объединенная пресс-служба судов Башкирии, приговор пока не вступил в законную силу.
