В Уфе украли 27 млн рублей на ремонте парков: осуждены два высокопоставленных чиновника

Подсудимые свою вину не признали. Суд назначил им 5 и 8 лет колонии общего режима. Оба также лишены права занимать определенные должности в государственных и муниципальных органах на срок два и три года соответственно. В рамках гражданского иска суд постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке более 27 миллионов рублей в пользу администрации Уфы.