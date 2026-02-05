В Венгрии приступили к заливке первого бетона на АЭС «Пакш-2»

Как сообщает РИА Новости, на церемонии заливки присутствовали глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и экс-министр, отвечавший за расширение АЭС «Пакш», Янош Шюли.
Ранее стало известно, что Россия и Вьетнам согласовывают документы для строительства АЭС.
