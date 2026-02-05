Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в 2025 году число ДТП снизилось на 10,6%

Число раненых в ДТП на Дону в 2025 году снизилось на 9,6%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по итогам прошлого года зафиксировано улучшение ситуации на дорогах. Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника региональной Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Сасин, число аварий и их тяжелых последствий сократилось.

Так, общее количество дорожно-транспортных происшествий в 2025 году снизилось на 10,6% по сравнению с предыдущим периодом. Всего было зарегистрировано 2651 ДТП против 2936 годом ранее. Почти на 10% сократилось и число пострадавших: раненых стало меньше на 9,6%, а количество погибших в авариях уменьшилось на 10,4%.

Лидером причин, приводящих к ДТП, стало несоответствие скорости конкретным дорожным условиям — из-за этого произошло 781 ДТП. Также в числе основных причин — нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу, игнорирование правил проезда пешеходных переходов, вождение без прав и несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!