В Ростовской области в 2025 году число ДТП снизилось на 10,6%

Так, общее количество дорожно-транспортных происшествий в 2025 году снизилось на 10,6% по сравнению с предыдущим периодом. Всего было зарегистрировано 2651 ДТП против 2936 годом ранее. Почти на 10% сократилось и число пострадавших: раненых стало меньше на 9,6%, а количество погибших в авариях уменьшилось на 10,4%.