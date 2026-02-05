Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дому деда Максима Горького на улице Короленко вернули исторический цвет

Речь идет о здании № 42 по улице Короленко в квартале церкви Трех святителей.

Источник: Нижегородская правда

Фасад исторического дома, в котором жил у своего деда Максим Горький, в Нижнем Новгороде покрасили в яркий малиновый цвет. Речь идет о здании № 42 по улице Короленко в квартале церкви Трех святителей, рассказали в АНО «АСИРИС».

Сейчас дом находится в реставрации вместе с соседними домами № 38 и № 40. Напомним, что ранее это здание было покрашено в тускло-зеленый цвет. Однако согласно тексту повести «Детство» фасад здания был «покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской… крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы».

Так «АСИРИС» получил подсказку, каким был цвет этого дома в детстве знаменитого нижегородца.