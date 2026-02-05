Дому деда Максима Горького на улице Короленко вернули исторический цвет

Сейчас дом находится в реставрации вместе с соседними домами № 38 и № 40. Напомним, что ранее это здание было покрашено в тускло-зеленый цвет. Однако согласно тексту повести «Детство» фасад здания был «покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской… крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы».